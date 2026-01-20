Spectacle de magie Hôtel Les Cures Marines Trouville-sur-Mer

Spectacle de magie

Hôtel Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 15:00:00

2026-02-21

Le samedi 21 février, assistez à un spectacle de magie avec Clément le magicien au Salon Eiffel des Cures Marines. Deux représentations de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h. Présence d’un adulte obligatoire. Tarif 7 € pers. Réservation obligatoire.

Le samedi 21 février, petits et grands sont invités à assister à un spectacle de magie avec Clément le magicien, pour un après-midi plein d’émerveillement et de surprises.

Deux représentations sont prévues

– 14 h à 15 h 1ère représentation

– 16 h à 17 h 2ème représentation

Le spectacle se déroule au Salon Eiffel des Cures Marines. Présence d’un adulte obligatoire pour les enfants.

Tarif 7 € par personne

Inscription sur réservation obligatoire .

Hôtel Les Cures Marines Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

English : Spectacle de magie

On Saturday 21 February, enjoy a magic show with Clément the magician in the Salon Eiffel at Les Cures Marines. Two performances: 2pm to 3pm and 4pm to 5pm. Must be accompanied by an adult. Price: €7 per person. Booking essential.

