Spectacle de Marion Manca ‘Quand on veut, on peut!’ Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles

Spectacle de Marion Manca ‘Quand on veut, on peut!’

Vendredi 6 mars 2026 à partir de 21h. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06

Biberonnée au slogan Quand on veut, on peut ! , que sa mère lui serine depuis l’apparition de sa première quenotte, Marion Manca plonge tête la première dans l’aventure du one-woman-show…

…….et revisite les classiques du genre pour créer ce premier seul-en-scène bien à elle…..

Après une carrière de professeur des écoles en ZEP à Marseille, elle fait un virage à 180° en descendant de l’estrade pour monter sur les planches.

Entre le récit auto-biographique d’une méridionale pure souche et des sketchs fictionnels, librement inspirés des personnages déjantés qu’elle a pu croiser çà-et-là, Marion partage avec le public une folle envie de rire de tout sans jamais se moquer de rien .

Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98

English :

Raised on the slogan ‘Where there’s a will, there’s a way!’, which her mother has been repeating to her since she was a little girl, Marion Manca is diving headfirst into the adventure of a one-woman show…

