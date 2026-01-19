Spectacle de Marion Manca ‘Quand on veut, on peut!’ Salle des Fêtes Mas Blanc Mas-Blanc-des-Alpilles
Spectacle de Marion Manca ‘Quand on veut, on peut!’
Vendredi 6 mars 2026 à partir de 21h. Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles Bouches-du-Rhône
Biberonnée au slogan Quand on veut, on peut ! , que sa mère lui serine depuis l’apparition de sa première quenotte, Marion Manca plonge tête la première dans l’aventure du one-woman-show…
…….et revisite les classiques du genre pour créer ce premier seul-en-scène bien à elle…..
Après une carrière de professeur des écoles en ZEP à Marseille, elle fait un virage à 180° en descendant de l’estrade pour monter sur les planches.
Entre le récit auto-biographique d’une méridionale pure souche et des sketchs fictionnels, librement inspirés des personnages déjantés qu’elle a pu croiser çà-et-là, Marion partage avec le public une folle envie de rire de tout sans jamais se moquer de rien .
Salle des Fêtes Mas Blanc Place Pierre Limberton Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 07 98
English :
Raised on the slogan ‘Where there’s a will, there’s a way!’, which her mother has been repeating to her since she was a little girl, Marion Manca is diving headfirst into the adventure of a one-woman show…
