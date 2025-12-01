Spectacle de marionnette La dragonne de la rue Voïtichka Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette La dragonne de la rue Voïtichka

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2025-12-31 16:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

La dragonne de la rue Voïtichka

Monsieur Trotina travaille au bureau des objets perdus et trouvés. Scrupuleux des règlements, il circule inlassablement dans la rue Voïtichka à la recherche du moindre petit objet perdu.

Un beau jour, il trouve un œuf et à partir de ce jour, sa vie va être complètement bouleversée…

Spectacle tout public dès 4 ans

Durée 45 min .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

