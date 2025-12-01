Spectacle de marionnette La dragonne de la rue Voïtichka Théâtre la petite semelle Dinéault
Spectacle de marionnette La dragonne de la rue Voïtichka
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Début : 2025-12-31 16:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
La dragonne de la rue Voïtichka
Monsieur Trotina travaille au bureau des objets perdus et trouvés. Scrupuleux des règlements, il circule inlassablement dans la rue Voïtichka à la recherche du moindre petit objet perdu.
Un beau jour, il trouve un œuf et à partir de ce jour, sa vie va être complètement bouleversée…
Spectacle tout public dès 4 ans
Durée 45 min .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
