Spectacle de marionnette La maison du bout du monde Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette La maison du bout du monde

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2025-12-24 16:30:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Popette, 4 ans, vit avec ses parents dans la maison du bout du monde.

Sa maman s’est absentée quelques jours. Elle reste avec son papa et le temps commence à lui paraître long.“ Papa, elle revient quand maman ?

Il fait quoi le temps la nuit quand je dors ?

Cinq jours ça fait combien de dodos ?

Pourquoi le temps il change tout le temps ? ”

Spectacle jeune public de 3 à 8 ans

Durée 35 min .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

