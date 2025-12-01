Spectacle de marionnette La maison du bout du monde Théâtre la petite semelle Dinéault
Spectacle de marionnette La maison du bout du monde Théâtre la petite semelle Dinéault mercredi 24 décembre 2025.
Spectacle de marionnette La maison du bout du monde
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 16:30:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Popette, 4 ans, vit avec ses parents dans la maison du bout du monde.
Sa maman s’est absentée quelques jours. Elle reste avec son papa et le temps commence à lui paraître long.“ Papa, elle revient quand maman ?
Il fait quoi le temps la nuit quand je dors ?
Cinq jours ça fait combien de dodos ?
Pourquoi le temps il change tout le temps ? ”
Spectacle jeune public de 3 à 8 ans
Durée 35 min .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle de marionnette La maison du bout du monde Dinéault a été mis à jour le 2025-12-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE