Spectacle de marionnette Le vilain petit canard Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette Le vilain petit canard
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Début : 2025-12-29 16:30:00
2025-12-29
Le vilain petit canard
Dans leur petite cabane, bien au chaud, la famille canard attend la venue de ses petits.
Quoi ? Trois œufs ! Je croyais en avoir pondu deux !
Je l’ai peut être pondu cette nuit, en dormant…
En plus il est énorme !
Mais voilà que des œufs éclosent…
Quel est ce drôle de canard ?
Il est étrange, il est trop grand, trop gros, trop gris !
Il faudrait le refaire! Ainsi commence la vie de ce vilain petit canard qui deviendra comme chacun le sait un merveilleux et magnifique cygne.
Spectacle jeune public de 2 à 6 ans
Durée 35 min .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
