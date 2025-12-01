Spectacle de marionnette Le vilain petit canard Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette Le vilain petit canard

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2025-12-29 16:30:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Le vilain petit canard

Dans leur petite cabane, bien au chaud, la famille canard attend la venue de ses petits.

Quoi ? Trois œufs ! Je croyais en avoir pondu deux !

Je l’ai peut être pondu cette nuit, en dormant…

En plus il est énorme !

Mais voilà que des œufs éclosent…

Quel est ce drôle de canard ?

Il est étrange, il est trop grand, trop gros, trop gris !

Il faudrait le refaire! Ainsi commence la vie de ce vilain petit canard qui deviendra comme chacun le sait un merveilleux et magnifique cygne.

Spectacle jeune public de 2 à 6 ans

Durée 35 min .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

