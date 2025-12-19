Spectacle de marionnette Le vilain petit canard Théâtre la petite semelle Dinéault
Spectacle de marionnette Le vilain petit canard
Le vilain petit canard
Dans leur petite cabane, bien au chaud, la famille canard attend la venue de ses petits.
Quoi ? Trois œufs ! Je croyais en avoir pondu deux !
Je l’ai peut être pondu cette nuit, en dormant…
En plus il est énorme !
Mais voilà que des œufs éclosent…
Quel est ce drôle de canard ?
Il est étrange, il est trop grand, trop gros, trop gris !
Il faudrait le refaire! Ainsi commence la vie de ce vilain petit canard qui deviendra comme chacun le sait un merveilleux et magnifique cygne.
Spectacle jeune public de 2 à 6 ans
Durée 35 min .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
