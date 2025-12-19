Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2026-01-02 10:30:00

fin : 2026-01-02

2026-01-02

Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement.

A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu !

Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu.

Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.

Spectacle jeune public Pour les tout-petits

Durée 30 min .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

