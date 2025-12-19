Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault
Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault vendredi 2 janvier 2026.
Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 10:30:00
fin : 2026-01-02
Date(s) :
2026-01-02
Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement.
A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu !
Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu.
Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.
Spectacle jeune public Pour les tout-petits
Durée 30 min .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Dinéault a été mis à jour le 2025-12-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE