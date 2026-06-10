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Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault dimanche 23 août 2026.

Lieu : Théâtre la petite semelle

Adresse : 6 Rue du Chap

Ville : 29150 Dinéault

Département : Finistère

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Dinéault

Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement. A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu ! Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu. Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.

Spectacle pour les 4 ans et moins Durée 30 min
Tarifs 9€ par pers, 8€ par pers à partir de 5 pers, 7€ pour les groupes
Réservation conseillée   .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16 

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English :

L’événement Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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