Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2025-12-29 10:30:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Linette est une poulette très chouette qui porte des lunettes. Elle adore lire, surtout son livre sur le cirque. Son rêve est de devenir une grande artiste. Elle va demander de l’aide à ses amis pour mettre au point ses numéros

Trapèze, ballon, dressage… Pas si facile de jouer dans un cirque !

Spectacle jeune public de 2 à 6 ans

Durée 35 min .

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

