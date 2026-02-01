Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Théâtre la petite semelle Dinéault
Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Théâtre la petite semelle Dinéault jeudi 19 février 2026.
Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 16:30:00
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-02-19
Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête
Linette est une poulette très chouette qui porte des lunettes. Elle adore lire, surtout son livre sur le cirque. Son rêve est de devenir une grande artiste. Elle va demander de l’aide à ses amis pour mettre au point ses numéros
Trapèze, ballon, dressage… Pas si facile de jouer dans un cirque !
Spectacle jeune public de 2 à 6 ans
Durée 35 min .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête
L’événement Spectacle de marionnette Linette la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Dinéault a été mis à jour le 2026-02-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE