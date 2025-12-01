Spectacle de marionnette Salades à l’italienne Théâtre la petite semelle Dinéault

Spectacle de marionnette Salades à l’italienne

Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2025-12-26 16:30:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Salades à l’italienne

Pépéroni Panetoni, boulanger du village de Spalatto vient d’hériter du fournil de feu son oncle Téobaldo Panetoni.

En échange de cet héritage il devra chaque matin durant cinq années donner du pain aux pauvres du village.

Quoi ! Donner mon pain ? Et puis quoi encore ! Pauvre de moi ! Je vais me retrouver sur la paille sans rien du tout!

Spectacle tout public dès 5 ans

Durée 50 min .

