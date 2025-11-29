Spectacle de marionnettes à la bibliothèque Médiathèque de Wazemmes Lille

Spectacle de marionnettes à la bibliothèque Samedi 29 novembre, 15h30 Médiathèque de Wazemmes Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T15:30:00 – 2025-11-29T16:00:00

Fin : 2025-11-29T15:30:00 – 2025-11-29T16:00:00

Marionnettes : la forêt est en effervescence, les animaux décident d’organiser la fête des voisins ! Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu…

Spectacle de marionnettes proposé à la médiathèque dans le cadre du festival Contes & Légendes de Marcq-en-Baroeul.

Médiathèque de Wazemmes 134 Rue de l’Abbé Aerts, 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 12 84 68 http://bm-lille.fr http://bibliothèques.lille

C’est la fête…des voisins !

