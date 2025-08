SPECTACLE DE MARIONNETTES Alignan-du-Vent

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Spectacle de marionnettes tendre et coloré pour les tout-petits (6 mois à 4 ans) les 3 petits cochons et la petite chenille invitent à rêver et à s’émerveiller tout en douceur.

Un spectacle de marionnettes spécialement conçu pour les tout-petits, dès 6 mois et jusqu’à 4 ans. Deux histoires pleines de douceur les célèbres 3 petits cochons et le jardin poétique de la petite chenille. Un univers coloré et musical où les enfants découvrent, en toute sécurité et à leur rythme, la magie du théâtre et la joie de l’émerveillement. .

9 Avenue Maréchal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19

English :

A tender, colorful puppet show for toddlers (6 months to 4 years): the 3 little pigs and the little caterpillar invite you to dream and wonder.

German :

Zartes und farbenfrohes Puppentheater für die Allerkleinsten (6 Monate bis 4 Jahre): Die drei kleinen Schweinchen und die kleine Raupe laden auf sanfte Weise zum Träumen und Staunen ein.

Italiano :

Uno spettacolo di marionette tenero e colorato per i più piccoli (da 6 mesi a 4 anni): i 3 porcellini e il piccolo bruco invitano a sognare e a meravigliarsi dolcemente.

Espanol :

Un tierno y colorido espectáculo de marionetas para niños pequeños (de 6 meses a 4 años): los 3 cerditos y la oruguita invitan a soñar y maravillarse con dulzura.

