Spectacle de marionnettes Allez Zouuu ! Le Hangar Zéro Le Havre

Spectacle de marionnettes Allez Zouuu ! Le Hangar Zéro Le Havre mardi 23 décembre 2025.

Spectacle de marionnettes Allez Zouuu !

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23

Date(s) :
2025-12-23

Le Hangar Zéro accueille un spectacle plein de poésie, d’énergie et d’aventures pour petits et grands “Allez Zoouu !”

Un moment magique à partager en famille pendant les vacances de Noël.

Au programme
– Marionnettes expressives
– Histoires drôles et attachantes
– Un univers tendre, vivant et plein de surprises
– Une expérience interactive qui émerveille les enfants… et fait sourire les adultes !

Un joli rendez-vous familial pour se mettre dans l’ambiance des fêtes et passer un moment doux et joyeux.

Par l’association, “La Vie est un Jeu”
À partir de 6 ans
Deux séances 14h et 16h
Durée 45 min
Réservation obligatoire au 06 67 35 82 60   .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@lehangarzero.fr

English : Spectacle de marionnettes Allez Zouuu !

L’événement Spectacle de marionnettes Allez Zouuu ! Le Havre a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie