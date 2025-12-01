Spectacle de marionnettes Allez Zouuu ! Le Hangar Zéro Le Havre
mardi 23 décembre 2025.
Spectacle de marionnettes Allez Zouuu !
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Le Hangar Zéro accueille un spectacle plein de poésie, d’énergie et d’aventures pour petits et grands “Allez Zoouu !”
Un moment magique à partager en famille pendant les vacances de Noël.
Au programme
– Marionnettes expressives
– Histoires drôles et attachantes
– Un univers tendre, vivant et plein de surprises
– Une expérience interactive qui émerveille les enfants… et fait sourire les adultes !
Un joli rendez-vous familial pour se mettre dans l’ambiance des fêtes et passer un moment doux et joyeux.
Par l’association, “La Vie est un Jeu”
À partir de 6 ans
Deux séances 14h et 16h
Durée 45 min
Réservation obligatoire au 06 67 35 82 60 .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
