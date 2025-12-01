Spectacle de marionnettes Allez Zouuu ! Le Hangar Zéro Le Havre

Spectacle de marionnettes Allez Zouuu !

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Le Hangar Zéro accueille un spectacle plein de poésie, d’énergie et d’aventures pour petits et grands “Allez Zoouu !”

Un moment magique à partager en famille pendant les vacances de Noël.

Au programme

– Marionnettes expressives

– Histoires drôles et attachantes

– Un univers tendre, vivant et plein de surprises

– Une expérience interactive qui émerveille les enfants… et fait sourire les adultes !

Un joli rendez-vous familial pour se mettre dans l’ambiance des fêtes et passer un moment doux et joyeux.

Par l’association, “La Vie est un Jeu”

À partir de 6 ans

Deux séances 14h et 16h

Durée 45 min

Réservation obligatoire au 06 67 35 82 60 .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

