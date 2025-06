Spectacle de marionnettes An ti Kamm La P’tite Semelle Dinéault 10 juillet 2025 18:30

Finistère

An ti kamm / La maison biscornue joué en langue bretonne

Dans un pays lointain, les enfants à l’âge de 10 ans choisissent leurs maisons. Alfonso, lui a 11 ans et l’année dernière il n’a pas trouvé la sienne. Cette fois-ci il est décidé à la trouver.

Spectacle inspiré d’une histoire écrite en Breton par Manuella de Fontenelle.

La maison que choisi Alfonso est différente. Elle symbolise un choix qui ne correspond pas aux normes sociales. Pourtant pour Alfonso, elle lui convient comme elle est.

A partir de 5 ans Durée 45min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap

Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

