Spectacle de marionnettes Atchoum Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de marionnettes Atchoum Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie dimanche 12 avril 2026.
Spectacle de marionnettes Atchoum
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Agathe est une petite sorcière, bien jeune. Elle est toujours de bonne humeur, sauf quand elle attrape un rhume. Rassurez-vous, ça ne lui arrive jamais…..sauf aujourd’hui! Et donc ces animaux de compagnie vont être de la partie pour arranger les choses… ou pas! Une histoire simple pour les petits enfants où les plus grands prennent plaisir Dans le joli décor de sa chambre, la lumière noire nous emmène vers le rêve, tendre, amusant, cocasse, inattendu suivant les animaux qui le peuplent. Chansons et petits bruits complètent le tout et l’on peut même apprendre à compter: 1 hibou, 2 chats..etc.. La lumière noire et les personnages et décors en peinture fluo nous font changer d’univers. Un ravissement qui fait qu’on s’y sent bien. A vos souhaits!
Sur inscription. De 2 ans à toujours jeunes ! .
Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20
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English : Spectacle de marionnettes Atchoum
L’événement Spectacle de marionnettes Atchoum Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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