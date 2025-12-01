Spectacle de marionnettes Au voleur ! MPT du Petit Charran Valence

Spectacle de marionnettes Au voleur !

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Les spectacles de la Compagnie Circlips sont pour tous les yeux et toutes les oreilles, pour les adultes ayant gardé leur âme d’enfant et les enfants curieux de la vie et du monde!

.

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

English :

Compagnie Circlips’ shows are for all eyes and ears, for adults who have kept their childlike spirit and for children curious about life and the world!

L’événement Spectacle de marionnettes Au voleur ! Valence a été mis à jour le 2025-12-02 par Valence Romans Tourisme