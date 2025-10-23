SPECTACLE DE MARIONNETTES « BOUGE ! » Montblanc

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles Bouge ! , l’épopée poétique d’une petite boule rouge en quête d’identité et de liberté. Spectacle de marionnettes dès 3 ans. Sur réservation.

Dans le cadre du festival Grands Zyeux Petites Zoreilles, découvrez Bouge ! , un spectacle de marionnettes poétique et visuel de la compagnie Le souffle nomade. La petite boule rouge, tour à tour ballon, pomme ou nez de clown, entraîne les enfants dans un univers sonore et imagé rempli de surprises. Une aventure ludique et sensible sur l’identité, le rêve et le partage. Dès 3 ans, sur réservation. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61

English :

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: « Bouge! », the poetic epic of a little red ball in search of identity and freedom. Puppet show for ages 3 and up. Reservations required.

German :

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: « Bouge! », das poetische Epos einer kleinen roten Kugel auf der Suche nach Identität und Freiheit. Puppentheaterstück ab 3 Jahren. Mit Reservierung.

Italiano :

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: « Bouge! », la saga poetica di una pallina rossa in cerca di identità e libertà. Spettacolo di marionette per bambini dai 3 anni in su. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Festival Grands Zyeux Petites Zoreilles: « Bouge! », la epopeya poética de una bolita roja en busca de identidad y libertad. Espectáculo de marionetas a partir de 3 años. Reserva previa.

