Spectacle de marionnettes Casse-Noisette rue de l’église Sarreguemines

Spectacle de marionnettes Casse-Noisette

rue de l'église Roulotte de Macadam Théâtre Sarreguemines Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date et horaire :

Samedi 2025-11-22 16:30:00

2025-12-24 17:10:00

Date(s) :

2025-11-22

Par Macadam Théâtre. Création des marionnettes, décors et manipulations par Muriel Anastaze-Ruf et Nikolaus Ruf.

A partir de 5 ans, (réservation possible au 06 08 07 80 50).

Entrez dans la roulotte magique du Macadam Théâtre où le célèbre conte Casse-Noisette prendra vie avec les marionnettes du duo dans un décor féérique pour le bonheur des petits et des grands rêveurs.Enfants

0 .

rue de l’église Roulotte de Macadam Théâtre Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 93 58 culture@mairie-sarreguemines.fr

English :

By Macadam Théâtre. Puppets, sets and manipulations by Muriel Anastaze-Ruf and Nikolaus Ruf.

Ages 5 and up (bookable on 06 08 07 80 50).

Enter Macadam Théâtre’s magical wagon, where the famous tale of The Nutcracker will come to life with the duo’s puppets in a fairytale setting, to the delight of young and old alike.

German :

Par Macadam Théâtre. Kreation der Marionetten, Bühnenbilder und Manipulationen von Muriel Anastaze-Ruf und Nikolaus Ruf.

Ab 5 Jahren, (Reservierung möglich unter 06 08 07 80 50).

Treten Sie ein in den magischen Wohnwagen des Macadam Théâtre, wo das berühmte Märchen Der Nussknacker mit den Marionetten des Duos in einem märchenhaften Dekor zum Leben erweckt wird, um kleine und große Träumer zu erfreuen.

Italiano :

A cura di Macadam Théâtre. Marionette, scenografie e manipolazioni di Muriel Anastaze-Ruf e Nikolaus Ruf.

Adatto ai bambini a partire dai 5 anni (prenotabile al numero 06 08 07 80 50).

Entrate nella magica roulotte del Macadam Théâtre, dove la famosa fiaba Lo Schiaccianoci prenderà vita con le marionette del duo in un’ambientazione fiabesca, per la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Por Macadam Théâtre. Títeres, decorados y manipulaciones de Muriel Anastaze-Ruf y Nikolaus Ruf.

Adecuado para niños a partir de 5 años (reserva en el 06 08 07 80 50).

Entre en la caravana mágica de Macadam Théâtre, donde el famoso cuento El Cascanueces cobrará vida con las marionetas del dúo en un decorado de cuento, para deleite de pequeños y mayores.

