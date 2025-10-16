Spectacle de marionnettes Chambre Théâtre Les Aires Die

Spectacle de marionnettes Chambre Théâtre Les Aires Die jeudi 16 octobre 2025.

Spectacle de marionnettes Chambre

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die Drôme

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Début : 2025-10-16 20:00:00

2025-10-16

Marionettes et musique live avec la Cie Du bruit dans la tête et son spectacle Chambre,

un conte qui se partage en famille, où l’on se questionne sur comment aider l’autre ? , un propos qui nous concerne toutes et tous, bien au-delà du milieu du soin.

Théâtre Les Aires Rue Kateb Yacine Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 contact@theatre-les-aires.com

English :

Marionettes and live music with Cie Du bruit dans la tête and their show Chambre,

a tale to share with the whole family, where we ask ourselves how can we help the other person? , a question that concerns us all, far beyond the world of care.

German :

Marionetten und Live-Musik mit der Cie Du bruit dans la tête und ihrem Stück Chambre,

ein Märchen für die ganze Familie, in dem es um die Frage geht Wie kann man dem anderen helfen? , ein Thema, das uns alle betrifft, weit über das Umfeld der Pflege hinaus.

Italiano :

Marionette e musica dal vivo con la Cie Du bruit dans la tête e il suo spettacolo Chambre,

un racconto da condividere con tutta la famiglia, in cui ci si chiede come possiamo aiutare l’altro? , una domanda che riguarda tutti noi, ben oltre il mondo dell’assistenza.

Espanol :

Marionetas y música en directo con la Cie Du bruit dans la tête y su espectáculo Chambre,

un cuento para compartir con toda la familia, en el que nos preguntamos ¿cómo podemos ayudar al otro? , una pregunta que nos concierne a todos, más allá del mundo de los cuidados.

