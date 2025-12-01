Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE de marionnettes Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

SPECTACLE de marionnettes

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-20

SPECTACLE de marionnettes Masha et le dernier hiver
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93  mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : SPECTACLE de marionnettes

Puppet show ‘Masha and the Last Winter’

German : SPECTACLE de marionnettes

MARIONETTENSPIEL Mascha und der letzte Winter

Italiano : SPECTACLE de marionnettes

Spettacolo di marionette Masha e l’ultimo inverno

Espanol : SPECTACLE de marionnettes

Espectáculo de marionetas Masha y el último invierno

