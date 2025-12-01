SPECTACLE de marionnettes Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
SPECTACLE de marionnettes Blanzac Coteaux-du-Blanzacais samedi 20 décembre 2025.
SPECTACLE de marionnettes
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
SPECTACLE de marionnettes Masha et le dernier hiver
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
English : SPECTACLE de marionnettes
Puppet show ‘Masha and the Last Winter’
German : SPECTACLE de marionnettes
MARIONETTENSPIEL Mascha und der letzte Winter
Italiano : SPECTACLE de marionnettes
Spettacolo di marionette Masha e l’ultimo inverno
Espanol : SPECTACLE de marionnettes
Espectáculo de marionetas Masha y el último invierno
