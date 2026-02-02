Spectacle de marionnettes Médiathèque La Bulle Courlandon
Spectacle de marionnettes Médiathèque La Bulle Courlandon mercredi 18 mars 2026.
Spectacle de marionnettes
Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:30:00
fin : 2026-03-18 11:15:00
Date(s) :
2026-03-18
Tout public
Dans le cadre de la semaine de la Petite Enfance (14 au 21/03/2026), la Bulle propose un spectacle de marionnettes en partenariat avec le Théâtre Mariska
Petit Jean ne veut pas se reposer et préfère s’amuser toute la journée !
Cette débauche d’énergie va l’amener à faire la rencontre de drôles de personnages et apprendre à devenir le Gardien de ses émotions
Joie, Colère, Tristesse, Sérénité, Peur, Amour…
Heureusement, il pourra compter sur Mitsou pour l’accompagner dans cette nouvelle aventure haute en couleurs !
Gratuit
Enfant de 2 à 10 ans accompagné d’un adulte .
Médiathèque La Bulle 7 Rue Saint-Laurent Courlandon 51170 Marne Grand Est +33 3 26 24 54 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de marionnettes
L’événement Spectacle de marionnettes Courlandon a été mis à jour le 2026-02-02 par ADT de la Marne