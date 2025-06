Spectacle de marionnettes Dinéault 18 juillet 2025 18:30

Finistère

Spectacle de marionnettes 12 Place de l'Église Dinéault Finistère

18 juillet 2025 18:30

2025-07-18

2025-07-18

Spectacle « Cabaret » par la p'tite semelle chez D'elfe in Breizh

Welcome ! Bienvenue !

Bienvenue dans un des plus petits cabarets du monde. Dans notre cabaret vous verrez Lisa Minelli, Fred Astaire, Marylin Monroe, Régine, Gainsbourg, Piaf et d'autres encore, sans oublier les classiques french-cancan et strip-tease ! Des plumes, des paillettes, de la musique et de la bonne humeur.

A propos

Le principe de manipulation nous est apparu avec nos amis bulgares lors de séances de recherche de types de manipulation. Nous avons posé une boule sur le poignet, deux doigts pour les jambes et deux autres pour les mains et la marionnette était née. Avec ce procédé de manipulation, nous avons testé des danses bulgares, des saynètes de Charlie Chaplin, des numéros de magie. Finalement, nous avons trouvé que le plus drôle et le plus ludique était de mettre en scène des thèmes musicaux et chorégraphiques, et voilà comment notre Cabaret est né !

Spectacle pour tous à partir de 3 ans.

12 Place de l'Église

Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

