Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut Musée Le Petit Monde de Rémy Varennes-Vauzelles

Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut

Musée Le Petit Monde de Rémy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Spectacle de marionnettes En souvenir et en hommage à Rémy Lavaut avec Le Petit Monde de Rémy à VARENNES VAUZELLES.

Rendez vous les 11 et 12 avril à 15h. .

Musée Le Petit Monde de Rémy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 19 44 82 remylavaut@gmail.com

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English : Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut

L’événement Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers