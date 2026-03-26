Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut Musée Le Petit Monde de Rémy Varennes-Vauzelles
Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut Musée Le Petit Monde de Rémy Varennes-Vauzelles samedi 11 avril 2026.
Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut
Musée Le Petit Monde de Rémy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12 16:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Spectacle de marionnettes En souvenir et en hommage à Rémy Lavaut avec Le Petit Monde de Rémy à VARENNES VAUZELLES.
Rendez vous les 11 et 12 avril à 15h. .
Musée Le Petit Monde de Rémy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 19 44 82 remylavaut@gmail.com
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English : Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut
L’événement Spectacle de marionnettes en souvenir et en hommage à Rémy Lavaut Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Nevers
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