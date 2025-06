Spectacle de MARIONNETTES ! EPI des Longs Champs Rennes 11 juillet 2025

Accès libre

Un cabaret cosmopolite qui emmènera petits et grands à la rencontre d’artistes du monde entier. Tout public à partir de 3 ans, durée 50 min.

Un Monsieur Loyal jovial, et des marionnettes proches de leur public. Un univers accessible à tous, pour un partage sans frontières.

Nos artistes venant du monde entier se présentent sur scène afin de faire découvrir leurs musiques, leurs danses, leurs talents… Il y a Ping, l’experte en arts martiaux venant de Chine, les Sicuris ,des musiciens du désert… et tant d’autres surprises !

Pour découvrir la Compagnie MONOPULPO, leur site Internet [ici](https://monopulpoart.wixsite.com/mono-pulpo)

En amont du spectacle, 2 ateliers de création de marionnettes : 14h/15h et 15h15/16h15. Gratuit. Pour jeunes et adultes ! Enfant accompagné d’un adulte.

EPI des Longs Champs EPI des Longchamps, Albert et Pierre, Rue Doyen Albert Bouzat, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine