Spectacle de marionnettes Février au Musée Musée du petit monde de remy Varennes-Vauzelles

Spectacle de marionnettes Février au Musée

Musée du petit monde de remy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-22 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-23

Le musée du petit monde de Rémy vous accueille pendant les vacances de février pour son spectacle Février au musée !

Rendez vous au Musée de la marionnettes les 14, 15, 21, 22 et 23 février à 15h.

Attention notre salle est limitée en place, uniquement sur réservation au 06.89.36.27.23 .

Musée du petit monde de remy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 99 28 remylavaut@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de marionnettes Février au Musée

L’événement Spectacle de marionnettes Février au Musée Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Nevers