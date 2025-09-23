Spectacle de Marionnettes « Héraklès », Cie Jeux de vilains Chémery-Chéhéry

Spectacle de Marionnettes « Héraklès », Cie Jeux de vilains Chémery-Chéhéry mardi 23 septembre 2025.

Spectacle de Marionnettes « Héraklès », Cie Jeux de vilains

Halle de Chémery Chémery-Chéhéry Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Avant de deve­nir un dieu, Hérak­lès est né homme, des amours de Zeus et d’Alc­mène, simple mortelle. Mais Héra, épouse du roi des dieux, est jalouse et décide de se venger en impo­sant à Hérak­lès 12 épreuves, les fameux 12 travaux d’Her­cule. Enfin… d’Hé­rak­lès. Ou d’Her­cu­le… ?Dans la tradi­tion du spec­tacle de rue, deux marion­net­tistes loufoques et passion­nés tentent de racon­ter ce mythe et d’éduquer, grâce à lui, la jeune géné­ra­tion qui construira demain un monde meilleur. Évidem­ment, ils vont vite se faire dépas­ser par les évène­ments et cela risque de dégé­né­rer… mais heureu­se­ment, Zeus veille au grain.

.

Halle de Chémery Chémery-Chéhéry 08450 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 90 90 contact@portesduluxembourg.fr

English :

Before becoming a god, Herakles was born a man, from the love of Zeus and Alcmene, a mere mortal. But Hera, wife of the king of the gods, is jealous and decides to take revenge by imposing 12 trials on Herakles, the famous 12 labors of Hercules. Well? of Heracles. Or Hercules… In the tradition of the street show, two zany and passionate puppeteers attempt to recount this myth and, thanks to it, educate the young generation who will build a better world tomorrow. Of course, they soon get in over their heads and things can get out of hand? but fortunately, Zeus is on the lookout.

German :

Bevor er ein Gott wurde, wurde Herakles als Mensch geboren, als Ergebnis der Liebe zwischen Zeus und der Sterblichen Alkmene. Hera, die Frau des Götterkönigs, ist jedoch eifersüchtig und beschließt, sich zu rächen, indem sie Herakles 12 Prüfungen auferlegt, die berühmten 12 Arbeiten des Herkules. Na ja, von Herakles. In der Tradition des Straßentheaters versuchen zwei verrückte und leidenschaftliche Puppenspieler, diesen Mythos zu erzählen und mit seiner Hilfe die junge Generation zu erziehen, die morgen eine bessere Welt errichten wird. Natürlich werden sie schnell von den Ereignissen überrollt und es droht eine Eskalation, aber zum Glück wacht Zeus über alles.

Italiano :

Prima di diventare un dio, Eracle era nato uomo, frutto dell’amore tra Zeus e Alcmene, una semplice mortale. Ma Era, moglie del re degli dei, è gelosa e decide di vendicarsi imponendo a Eracle 12 prove, le famose 12 fatiche di Ercole. O meglio, di Eracle. O di Ercole? nella tradizione del teatro di strada, due burattinai stravaganti e appassionati tentano di raccontare questo mito e di utilizzarlo per educare le giovani generazioni che costruiranno un mondo migliore domani. Naturalmente, i due si mettono presto nei guai e le cose sfuggono loro di mano, ma per fortuna c’è Zeus a vegliare su di loro.

Espanol :

Antes de convertirse en dios, Heracles nació hombre, fruto del amor entre Zeus y Alcmena, una simple mortal. Pero Hera, esposa del rey de los dioses, está celosa y decide vengarse imponiendo a Heracles 12 pruebas, los famosos 12 trabajos de Hércules. ¿Y bien? de Hércules. O Hércules… en la tradición del teatro de calle, dos titiriteros chiflados y apasionados intentan contar este mito y utilizarlo para educar a las jóvenes generaciones que construirán un mundo mejor el día de mañana. Por supuesto, pronto se les va la mano y las cosas se les pueden ir de las manos… pero, afortunadamente, Zeus está al acecho.

L’événement Spectacle de Marionnettes « Héraklès », Cie Jeux de vilains Chémery-Chéhéry a été mis à jour le 2025-08-31 par Ardennes Tourisme