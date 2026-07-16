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Spectacle de marionnettes / Héraklès, Musée du Théâtre Forain, Artenay

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Théâtre Forain · Artenay

Spectacle de marionnettes / Héraklès, Musée du Théâtre Forain, Artenay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Théâtre Forain
Adresse
Rue du Paradis, 45410 Artenay, France
Ville
45410 Artenay
Département
Loiret

Spectacle de marionnettes / Héraklès Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée du Théâtre Forain Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les 12 travaux d’Hercule comme vous ne les avez jamais vus, grâce à un castelet et ses marionnettes à gaine, installés dans la cour du musée !
Deux marionnettistes loufoques et passionnés tenteront de raconter le mythe des 12 travaux d’Hercule et d’éduquer, grâce à lui, la jeune génération qui construira demain un monde meilleur. Évidemment, ils vont vite se faire dépasser par les évènements et cela risque de dégénérer… mais heureusement, Zeus veille au grain !

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.
Découvrez les 12 travaux d’Hercule comme vous ne les avez jamais vus, grâce à un castelet et ses marionnettes à gaine, installés dans la cour du musée !

© Compagnie Jeux de Vilains