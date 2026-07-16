Spectacle de marionnettes / Héraklès, Musée du Théâtre Forain, Artenay

Informations pratiques

Spectacle de marionnettes / Héraklès Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée du Théâtre Forain Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez les 12 travaux d’Hercule comme vous ne les avez jamais vus, grâce à un castelet et ses marionnettes à gaine, installés dans la cour du musée !

Deux marionnettistes loufoques et passionnés tenteront de raconter le mythe des 12 travaux d’Hercule et d’éduquer, grâce à lui, la jeune génération qui construira demain un monde meilleur. Évidemment, ils vont vite se faire dépasser par les évènements et cela risque de dégénérer… mais heureusement, Zeus veille au grain !

Musée du Théâtre Forain Rue du Paradis, 45410 Artenay, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire 0238800973 https://www.musee-theatre-forain.fr Un groupe sculpté de Decan « La Parade » (XIXe siècle), 24 eaux-fortes de J. Callot (figures de la Commedia dell’arte, 1621), costumes de marquis, de valets, de militaires qui illustrent le répertoire du théâtre forain, marionnettes à métamorphoses. Artenay est situé à 20 km d’Orléans, 35 km de Pithiviers, 55 km de Chartres et 105 km de Paris par l’A 10 ou la RD 2020.

Découvrez les 12 travaux d’Hercule comme vous ne les avez jamais vus, grâce à un castelet et ses marionnettes à gaine, installés dans la cour du musée !

© Compagnie Jeux de Vilains