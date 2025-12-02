Spectacle de Marionnettes JEU Amiens

Spectacle de Marionnettes JEU Amiens mardi 2 décembre 2025.

Spectacle de Marionnettes JEU

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 16:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04

Accueil du Tas de Sable Ches Panses Vertes à La MTA

> Spectacle de marionnettes, à partir de 3 ans

C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Au petit-déjeuner, sur le chemin, dans la cour de récréation et même en classe, chaque petit rien capte son attention les objets prennent vie et tout devient jeu. Mais cette imagination débordante peut être encombrante, et le mettre en difficulté dans sa vie de tous les jours… Le petit garçon peut néanmoins compter sur le soutien sans faille de son père.

Ce spectacle plein d’humour et d’inventions scéniques aborde avec tendresse les obstacles que peuvent rencontrer certains enfants dys , c’est-à-dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…). L’histoire, racontée presque sans parole par deux comédiens marionnettistes, s’inspire de faits réels. Elle valorise le pouvoir de l’imaginaire, possible passerelle permettant à chacun de faire un pas vers le monde de l’autre.

Décembre

• Mar. 02 à 10h et 14h30

• Mer. 03 à 14h30 et 16h30

• Jeu. 04 à 10h et 14h30

> Durée 35 min suivi d’un échange | Tarifs entre 5€ et 9€

> À La MTA 8, rue des Majots, Amiens

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Home of Tas de Sable Ches Panses Vertes at La MTA

> Puppet show, ages 3 and up

It’s Basile’s first day at school, a milestone in his life. At breakfast, on the way to school, in the playground and even in the classroom, every little thing captures his attention: objects come to life and everything becomes a game. But this overflowing imagination can be cumbersome, and put him in difficulty in his everyday life… The little boy can nevertheless count on his father’s unfailing support.

This show, full of humor and scenic inventions, takes a tender look at the obstacles that some « dys » children (i.e. children with various cognitive disorders, such as dyslexia or attention deficit disorder) may encounter. The story, told almost wordlessly by two puppeteers, is inspired by real-life events. It emphasizes the power of the imaginary, a possible bridge enabling each person to take a step towards the world of others.

December

? Tue. 02 at 10 a.m. and 2:30 p.m

? Wed. 03 at 2:30 pm and 4:30 pm

? Thu. 04 at 10am and 2:30pm

> Running time: 35 min, followed by discussion | Prices from 5? to 9?

> At La MTA 8, rue des Majots, Amiens

German :

Startseite von Tas de Sable Ches Panses Vertes in La MTA

> Puppenspiel, ab 3 Jahren

Es ist Basiles erster Schultag, ein wichtiger Schritt in seinem Leben. Beim Frühstück, auf dem Weg, auf dem Schulhof und sogar im Klassenzimmer zieht jede Kleinigkeit seine Aufmerksamkeit auf sich: Gegenstände erwachen zum Leben und alles wird zum Spiel. Aber diese überbordende Fantasie kann auch sperrig sein und ihn im Alltag in Schwierigkeiten bringen … Der kleine Junge kann jedoch auf die unerschütterliche Unterstützung seines Vaters zählen.

Dieses humorvolle Stück mit seinen szenischen Erfindungen behandelt auf liebevolle Weise die Hindernisse, auf die manche « Dys »-Kinder stoßen können, d. h. Kinder mit verschiedenen kognitiven Störungen (Legasthenie, Aufmerksamkeitsstörungen usw.). Die Geschichte, die von zwei Puppenspielern fast wortlos erzählt wird, beruht auf wahren Begebenheiten. Sie betont die Macht der Fantasie als mögliche Brücke, die es jedem ermöglicht, einen Schritt in die Welt des Anderen zu machen.

Dezember

? Di. 02 um 10 Uhr und 14.30 Uhr

? Mi. 03 um 14:30 und 16:30 Uhr

? Do. 04 um 10 Uhr und 14:30 Uhr

> Dauer: 35 min mit anschließendem Austausch | Preise zwischen 5? und 9?

> In La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Italiano :

Casa del Tas de Sable Ches Panses Vertes alla MTA

> Spettacolo di marionette, dai 3 anni in su

È il primo giorno di scuola di Basile, una tappa importante della sua vita. A colazione, durante il tragitto verso la scuola, nel parco giochi e persino in classe, ogni piccola cosa cattura la sua attenzione: gli oggetti prendono vita e tutto diventa un gioco. Ma questa fantasia straripante può essere d’intralcio e metterlo in difficoltà nella vita di tutti i giorni… Ma il bambino può contare sull’immancabile sostegno del padre.

Questa pièce, ricca di umorismo e di inventiva scenica, guarda con tenerezza agli ostacoli che possono incontrare alcuni bambini « dis » (cioè bambini con vari disturbi cognitivi come la dislessia o il disturbo da deficit di attenzione). La storia, raccontata quasi senza parole da due burattinai, si basa su eventi reali. Sottolinea il potere dell’immaginazione come porta d’accesso al mondo degli altri.

Dicembre

? Mar. 02 alle 10.00 e alle 14.30

? Mercoledì 03 alle 14.30 e alle 16.30

? Gio. 04 alle 10.00 e alle 14.30

> Durata: 35 minuti seguiti da una discussione | Prezzi tra 5? e 9?

> Presso La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Espanol :

Inicio de Tas de Sable Ches Panses Vertes en La MTA

> Espectáculo de marionetas, a partir de 3 años

Es el primer día de colegio de Basile, una etapa importante en su vida. En el desayuno, de camino a la escuela, en el patio e incluso en clase, cada pequeña cosa capta su atención: los objetos cobran vida y todo se convierte en un juego. Pero esta imaginación desbordante puede estorbarle y meterle en líos en su vida cotidiana… Pero el pequeño cuenta con el apoyo incondicional de su padre.

Esta obra, llena de humor e ingeniosa puesta en escena, aborda con ternura los obstáculos que pueden encontrar algunos niños « dis » (es decir, niños con diversos trastornos cognitivos como la dislexia o el déficit de atención). La historia, narrada casi sin palabras por dos titiriteros, se basa en hechos reales. Destaca el poder de la imaginación como puerta de entrada al mundo de los demás.

Diciembre

? Mar. 02 a las 10h y 14h30

? Mier. 03 a las 14:30 y 16:30

? Jue. 04 a las 10:00 y 14:30

> Duración: 35 min seguidos de un coloquio | Precios entre 5? y 9?

> En La MTA 8, rue des Majots, Amiens

