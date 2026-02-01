Spectacle de marionnettes La maison du bout du monde La P’tite Semelle Dinéault

Spectacle de marionnettes La maison du bout du monde

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2026-02-17 16:30:00

fin : 2026-02-17

2026-02-17

Popette, 4 ans, vit avec ses parents dans la maison du bout du monde. Sa maman s’est absentée quelques jours. Elle reste avec son papa et le temps commence à lui paraître long. “ Papa, elle revient quand maman ? Il fait quoi le temps la nuit quand je dors ? Cinq jours ça fait combien de dodos ? Pourquoi le temps il change tout le temps ? ”

C’est une histoire qui parle aux enfants du temps. Elle aborde d’une manière simple les repères de temps. Un spectacle qui parle de manière légère des saisons, de la nuit, du temps des câlins, de celui pour jouer, pour rêver…

De 3 à 8 ans Durée 35 min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

