Spectacle de marionnettes La soupe au caillou La Colporteuse Argentonnay jeudi 19 février 2026.

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Spectacle de marionnettes avec Les Têtes en l’Air, théâtre de marionnettes qui viennent à nouveau émerveiller petits et grands, avec le conte de la Soupe au caillou. L’histoire d’un voyageur qui arrive dans un village et qui décide de faire une soupe sans légume … Avec juste un gros caillou dedans! Ce qui intrigue bien évidemment les villageois et même d’autres personnages bien connus …
Réservation au 05.49.65.22.53, à partir de 3 ans.   .

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53  accueil.lacolporteuse@gmail.com

