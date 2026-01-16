Spectacle de marionnettes La soupe au caillou La Colporteuse Argentonnay

Spectacle de marionnettes La soupe au caillou

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Spectacle de marionnettes avec Les Têtes en l’Air, théâtre de marionnettes qui viennent à nouveau émerveiller petits et grands, avec le conte de la Soupe au caillou. L’histoire d’un voyageur qui arrive dans un village et qui décide de faire une soupe sans légume … Avec juste un gros caillou dedans! Ce qui intrigue bien évidemment les villageois et même d’autres personnages bien connus …

Réservation au 05.49.65.22.53, à partir de 3 ans. .

La Colporteuse Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de marionnettes La soupe au caillou

L’événement Spectacle de marionnettes La soupe au caillou Argentonnay a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Bocage Bressuirais