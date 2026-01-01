Spectacle de marionnettes Le Carnaval des animaux Immeuble Le Verdilhan Graveson

Spectacle de marionnettes Le Carnaval des animaux

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 18h30. Immeuble Le Verdilhan 1 Rue de Provence Graveson Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Spectacle de marionnettes Le Carnaval des animaux à l’occasion de la Nuit de la lecture.

Spectacle d’après Saint-Saëns réalisé par Robert Favaro. .

Immeuble Le Verdilhan 1 Rue de Provence Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 92 77

Le Carnaval des animaux puppet show

