Spectacle de marionnettes « Le gardien des émotions » par le théâtre Mariska Auditorium Saint-Nicolas Valenciennes

Spectacle de marionnettes « Le gardien des émotions » par le théâtre Mariska Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Auditorium Saint-Nicolas Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Le célèbre théâtre de marionnette Mariska, propose son spectacle « Le gardien des émotions » pour le plus grand plaisir des petits, et des grands enfants !

Entrée libre dans les limites des jauges autorisées Sans réservation à partir de 2 ans, durée 45 minutes

Auditorium Saint-Nicolas, 8 rue Ferrand

Auditorium Saint-Nicolas 8, rue Ferrand 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

théâtre Mariska