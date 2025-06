Spectacle de marionnettes Le grand méchant renard Amboise 4 juillet 2025 18:00

Indre-et-Loire

Début : Vendredi 2025-07-04 18:00:00

Vendredi 4 juillet à 18h, rendez-vous pour un spectacle de marionnette et de théâtre avec « Le grand méchant renard » au centre social de la MJC.

La compagnie Jeux de Vilain présente le spectacle de marionnette et de théâtre « Le grand méchant renard ».

Affamé, raillé par les poules et autres animaux de la ferme, le renard va développer, sur les conseils du loup, une nouvelle stratégie voler des oeufs, attendre leur éclosion, élever les poussins, les effrayer, et faire un vrai festin ! Un spectacle familial et drôle, programmé pour le jeune public (à partir de 4 ans) et pour les plus grands !

Vendredi 4 juillet à 18h, au centre social de la MJC.

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34

English :

On Friday July 4 at 6pm, join us for a puppet and theater show with « Le grand méchant renard » at the MJC social center.

German :

Freitag, den 4. Juli um 18 Uhr, Treffpunkt für eine Puppen- und Theateraufführung mit « Der große böse Fuchs » im Sozialzentrum der MJC.

Italiano :

Venerdì 4 luglio alle 18.00, presso il centro sociale MJC, potrete assistere allo spettacolo di marionette e alla rappresentazione teatrale « Le grand méchant renard ».

Espanol :

El viernes 4 de julio a las 18:00, disfrute de un espectáculo de marionetas y una representación teatral de « Le grand méchant renard » en el centro social MJC.

