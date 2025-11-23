Spectacle de marionnettes Le Noël de Josie Oberbruck

Spectacle de marionnettes Le Noël de Josie

La tendre histoire d’une souricette mise en spectacle et en musique par son auteure, l’artiste Lauwoise Léa Gonçalves. A partir de 2 ans. Un goûter et un chocolat chaud offert après le spectacle. Places limitées, sur réservation par téléphone.

The tender story of a mousetrap, performed and set to music by its author, Lauwoise artist Léa Gonçalves. For ages 2 and up. Snack and hot chocolate offered after the show. Places limited, please reserve by phone.

Die zarte Geschichte einer Mausefalle, die von ihrer Autorin, der Künstlerin Léa Gonçalves aus Lauwoise, in ein Schauspiel und in Musik umgesetzt wird. Ab 2 Jahren. Nach der Vorstellung werden ein Snack und eine heiße Schokolade angeboten. Begrenzte Plätze, telefonische Reservierung erforderlich.

La tenera storia di una trappola per topi, interpretata e musicata dalla sua autrice, l’artista di Lauwoise Léa Gonçalves. Per bambini dai 2 anni in su. Dopo lo spettacolo è prevista una merenda e una cioccolata calda. I posti sono limitati, quindi è necessario prenotare per telefono.

La tierna historia de una ratonera, interpretada y musicada por su autora, la artista de Lauwoise Léa Gonçalves. A partir de 2 años. Después del espectáculo se ofrece un tentempié y chocolate caliente. Plazas limitadas, reservar por teléfono.

