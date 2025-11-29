Spectacle de marionnettes Le Noël des bambins Guignol Istres
Spectacle de marionnettes Le Noël des bambins Guignol Istres mercredi 10 décembre 2025.
Spectacle de marionnettes Le Noël des bambins Guignol
Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h. Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Véritable tradition populaire, le spectacle de Guignol entraîne petits et grands dans un univers plein d’humour et d’interactions.
.
Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
A true folk tradition, the Guignol show draws young and old into a world full of humor and interaction.
L’événement Spectacle de marionnettes Le Noël des bambins Guignol Istres a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme d’Istres