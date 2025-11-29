Spectacle de marionnettes Le Noël des bambins Guignol Istres

Spectacle de marionnettes Le Noël des bambins Guignol

Mercredi 10 décembre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 16h. Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Véritable tradition populaire, le spectacle de Guignol entraîne petits et grands dans un univers plein d’humour et d’interactions.

Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

A true folk tradition, the Guignol show draws young and old into a world full of humor and interaction.

