Spectacle de marionnettes le petit Chaperon Rouge -2- Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer

Spectacle de marionnettes le petit Chaperon Rouge -2-

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 11:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans ce spectacle de marionnettes avec décors en Pop-Up, vous trouverez une petite fille très gentille mais un peu agacée, un compteur/marionnettiste très poli, un cochon-loup très sympa mais qui ne fait aucun effort, mais alors aucun, pour apprendre son texte, une maman très classe avec une liste de courses interminable, une mère-grand très remontée qui se demande ce qu’elle fait dans ce cirque, un très gros bûcheron avec de tout petits ciseaux, une scie et une boîte magique, un chien, des problèmes de code, du boudin, une leçon de déguisement, une recette de galette, et bien sûr pour finir une très jolie chanson. Tout public à partir de 5 ans Durée 30 mn Participation libre Réservation conseillée. .

Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 65 47 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle de marionnettes le petit Chaperon Rouge -2- Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme