Spectacle de Marionnettes Le vilain petit canard Compagnie la p’tite semelle Dinéault

Spectacle de Marionnettes Le vilain petit canard

Compagnie la p’tite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Dans leur petite cabane, bien au chaud, la famille canard attend la venue de ses petits. Quoi ? Trois œufs ! Je croyais en avoir pondu deux ! Je l’ai peut être pondu cette nuit, en dormant… En plus il est énorme ! Mais voilà que des œufs éclosent… Quel est ce drôle de canard ? Il est étrange, il est trop grand, trop gros, trop gris ! Il faudrait le refaire! Ainsi commence la vie de ce vilain petit canard qui deviendra comme chacun le sait un merveilleux et magnifique cygne.

Cette adaptation du conte d’Andersen parle des à priori que l’on peut avoir envers les autres quand ils ne sont pas comme nous. Avec les personnages du canard, de la taupe et de l’ogre les enfants découvrent le droit a la différence et comprennent qu’il faut parfois du temps pour se réaliser et se changer en un être lumineux. .

Compagnie la p’tite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de Marionnettes Le vilain petit canard

L’événement Spectacle de Marionnettes Le vilain petit canard Dinéault a été mis à jour le 2026-02-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE