Spectacle de marionnettes Les péripéties de Bernard l’Hermite La P’tite Semelle Dinéault

Spectacle de marionnettes Les péripéties de Bernard l’Hermite
Début : 2026-02-26 16:30:00
Le rendez-vous des tout-petits
Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement. A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu !
Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu. Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.
Durée 30min
Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.
Réservation conseillée .
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
