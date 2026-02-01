Spectacle de marionnettes Les péripéties de Bernard l’Hermite La P’tite Semelle Dinéault

Spectacle de marionnettes Les péripéties de Bernard l’Hermite

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Début : 2026-02-26 16:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Le rendez-vous des tout-petits

Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement. A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu !

Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu. Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.

Durée 30min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

English : Spectacle de marionnettes Les péripéties de Bernard l’Hermite

