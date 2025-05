Spectacle de marionnettes, « Les Têtes en L’air » à la guinguette Au Bout de l’Île – La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire, 18 mai 2025 16:00, Mauges-sur-Loire.

Venez découvrir le spectacle de marionnettes familial à la Guinguette au Bout de l’île à Montjean-sur-Loire !

Les têtes en l’air Théâtre, marionnettes, musique

Un spectacle pour les petits et les grands. .

La Queue de l’Île Guinguette Au Bout de l’Île

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

English :

Come and discover the family puppet show at the Guinguette au Bout de l’île in Montjean-sur-Loire!

German :

Erleben Sie das Familien-Marionettenspiel in der Guinguette au Bout de l’île in Montjean-sur-Loire!

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo di marionette per famiglie alla Guinguette au Bout de l’île di Montjean-sur-Loire!

Espanol :

Venga a ver el espectáculo familiar de marionetas de la Guinguette au Bout de l’île de Montjean-sur-Loire

