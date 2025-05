Spectacle de marionnettes « Les Vovós » – Crozon, 6 juillet 2025 19:00, Crozon.

Finistère

Spectacle de marionnettes « Les Vovós » Salle Ty Skol Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 19:00:00

fin : 2025-07-06 23:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Les Vovós, un duo chorégraphique de marionnettes portées.

Qu’advient-il des corps qui vieillissent ?

Doit-on signer un jour, que l’on n’a plus le droit de l’utiliser,

d’en être fière, et d’en jouir à sa juste valeur ?

Les Vovós, elles sont très vieilles et elles sont bien dans leurs pompes.

Elles ont plus d’un tour dans leurs couches et sont bien décidées à nous prouver que pour croquer la vie et bouger son corps, il n’y a pas d’âge.

Un souffle de vie poétique, qui suspend l’horloge du temps…

Oui j’atteste que le texte est libre de droit. .

Salle Ty Skol

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 67 44 02 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle de marionnettes « Les Vovós » Crozon a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime