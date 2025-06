Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête La P’tite Semelle Dinéault 18 juillet 2025 16:30

Finistère

Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 16:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Linette est une poulette très chouette qui porte des lunettes. Elle adore lire, surtout son livre sur le cirque. Son rêve est de devenir une grande artiste. Elle va demander de l’aide à ses amis pour mettre au point ses numéros :

Trapèze, ballon, dressage… Pas si facile de jouer dans un cirque !

Ce spectacle, simple, naïf et drôle explore les espaces de jeux et d’imaginaire pour les tout-petits. L’espace scénique épuré et coloré a été conçu dans un

espace de 5 m sur 5 m pour une bonne lisibilité des décors par les très jeunes enfants.

De 2 à 6 ans Durée 35 min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap

Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

L’événement Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Dinéault a été mis à jour le 2025-06-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE