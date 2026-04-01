Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête La P’tite Semelle Dinéault
Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête La P’tite Semelle Dinéault dimanche 26 avril 2026.
Dinéault
Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Linette est une poulette très chouette qui porte des lunettes. Elle adore lire, surtout son livre sur le cirque. Son rêve est de devenir une grande artiste. Elle va demander de l’aide à ses amis pour mettre au point ses numéros
Trapèze, ballon, dressage… Pas si facile de jouer dans un cirque !
Ce spectacle, simple, naïf et drôle explore les espaces de jeux et d’imaginaire pour les tout-petits. L’espace scénique épuré et coloré a été conçu dans un
espace de 5 m sur 5 m pour une bonne lisibilité des décors par les très jeunes enfants.
De 2 à 6 ans Durée 35 min
Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.
Réservation conseillée .
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English : Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête
L’événement Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Dinéault a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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