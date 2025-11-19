Spectacle de marionnettes Mama Tshitshi Médiathèque Fontenay-le-Pesnel

Spectacle de marionnettes Mama Tshitshi

Le personnage de Mama Tshitshi raconte les histoires des enfants invisibles, les cauchemars des enfants soldats, les rêves des enfants des rues. L’artiste invite les spectateurs à construire leur propre réflexion sur cette question complexe des droits de l’enfant.

À partir de 8 ans.

English : Spectacle de marionnettes Mama Tshitshi

The character of Mama Tshitshi tells the stories of invisible children, the nightmares of child soldiers, the dreams of street children. The artist invites spectators to construct their own reflections on the complex issue of children?s rights.

Ages 8 and up.

German : Spectacle de marionnettes Mama Tshitshi

Die Figur der Mama Tshitshi erzählt die Geschichten der unsichtbaren Kinder, die Albträume der Kindersoldaten und die Träume der Straßenkinder. Der Künstler lädt die Zuschauer ein, ihre eigenen Überlegungen zu diesem komplexen Thema der Kinderrechte anzustellen.

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Il personaggio di Mama Tshitshi racconta le storie dei bambini invisibili, gli incubi dei bambini soldato e i sogni dei bambini di strada. L’artista invita il pubblico a riflettere sulla complessa questione dei diritti dei bambini.

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

El personaje de Mama Tshitshi cuenta las historias de los niños invisibles, las pesadillas de los niños soldado y los sueños de los niños de la calle. La artista invita al público a reflexionar sobre el complejo tema de los derechos del niño.

A partir de 8 años.

