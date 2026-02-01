SPECTACLE DE MARIONNETTES Salle communale Mont Lozère et Goulet

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet Lozère

Gratuit

Début : 2026-02-22 15:00:00

2026-02-22

Spectacle de marionnettes Je veux voir mon chat ou le fabuleux voyage de Robin , proposé par le foyer rural du Mas d’Orcières. Suivi d’un goûter aux crêpes

Durée 1h

Gratuit, sur réservation 06 31 37 32 47 ou 06 30 88 46 98 .

Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 30 88 46 98

English :

Puppet show Je veux voir mon chat ou le fabuleux voyage de Robin (I want to see my cat, or Robin’s fabulous journey), presented by the Mas d’Orcières Foyer Rural. Followed by a pancake snack.

Duration 1h

Free, on reservation

L’événement SPECTACLE DE MARIONNETTES Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT Mont Lozere