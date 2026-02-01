SPECTACLE DE MARIONNETTES Salle communale Mont Lozère et Goulet
Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet Lozère
dimanche 22 février 2026, 15:00:00
Spectacle de marionnettes Je veux voir mon chat ou le fabuleux voyage de Robin , proposé par le foyer rural du Mas d’Orcières. Suivi d’un goûter aux crêpes.
Durée 1h
Gratuit, sur réservation
Salle communale Mas d’Orcières Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 30 88 46 98
English :
Puppet show Je veux voir mon chat ou le fabuleux voyage de Robin (I want to see my cat, or Robin’s fabulous journey), presented by the Mas d’Orcières Foyer Rural. Followed by a pancake snack.
Duration 1h
Free, on reservation
