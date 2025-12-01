Spectacle de marionnettes Noël au musée Musée du petit monde de remy Varennes-Vauzelles

Spectacle de marionnettes Noël au musée

Musée du petit monde de remy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 15:00:00

fin : 2025-12-29 16:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Le musée du petit monde de Rémy vous accueille le 28 et 29 décembre pour son spectacle Noël au musée

Spectacle inter générationnel

Attention notre salle est limitée en place ,uniquement sur réservation au 06.89.36.27.23 .

Musée du petit monde de remy 1 Rue Jeanne Labourbe Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 99 28 remylavaut@gmail.com

