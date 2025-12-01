Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal Palais ducal Nevers
Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal Palais ducal Nevers mercredi 17 décembre 2025.
Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal avec Le Petit Monde de Rémy au 2ème étage du Palais ducal de NEVERS.
Rendez vous le mercredi 17 décembre à 15h.
Gratuit, sans réservation. .
Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 19 44 82 remylavaut@gmail.com
English : Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal
L’événement Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal Nevers a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Nevers