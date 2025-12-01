Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal Palais ducal Nevers

Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 16:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal avec Le Petit Monde de Rémy au 2ème étage du Palais ducal de NEVERS.

Rendez vous le mercredi 17 décembre à 15h.

Gratuit, sans réservation. .

Palais ducal 1 Place de l’Hôtel de Ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 19 44 82 remylavaut@gmail.com

English : Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal

L’événement Spectacle de marionnettes Noël au Palais ducal Nevers a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Nevers