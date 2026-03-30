Spectacle de marionnettes Orlando Furioso Théâtre Pas Sage Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de marionnettes Orlando Furioso

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-14

En 1929, le théâtre du Kangourou quitte la Hollande pour jouer à Paris Roland le Roncevaux , une épopée aujourd’hui méconnue des enfants. Accueilli à La Soupette à Guignol par Paul Jeanne, membre fondateur de l’UNIMA, le spectacle est un succès. 80 ans plus tard, Théâtre Pas Sage redécouvre un livret et adapte cette parodie en mêlant tradition et modernité. Avec la technique de la marionnette à tringle, Orlando, chevalier fanfaron, affronte bandits et dragon pour sauver une jeune fille (presque !) charmante. Dans un castelet aux décors changeants, cette comédie en 47 actes fait rire petits et grands avec humour décalé et un beau langage.

Sur réservation. .

Théâtre Pas Sage Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 86 20

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English : Spectacle de marionnettes Orlando Furioso

L’événement Spectacle de marionnettes Orlando Furioso Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn