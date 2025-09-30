Spectacle de Marionnettes « Petit Pop’ron Rouge », Cie Gingolph Gateau Blagny

Spectacle de Marionnettes « Petit Pop’ron Rouge », Cie Gingolph Gateau Blagny mardi 30 septembre 2025.

Spectacle de Marionnettes « Petit Pop’ron Rouge », Cie Gingolph Gateau

Salle des fêtes Blagny Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Dévoré par le loup, le petit chape­ron rouge devrait rester coincé dans ses entrailles à tout jamais. Mais Petit Pop’­ron Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu régler son conte !Dans un pop-up aux échelles multiples, deux marion­net­tistes donnent vie aux formes qui se déplient. Les person­nages s’échappent de leur page, trans­posent l’his­toire, la renversent dans une réécri­ture contem­po­raine. Au-delà de l’im­mer­sion dans un univers graphique singu­lier, le spec­tacle inter­roge sur la façon de deve­nir plus grand·e .Après avoir rencon­tré le loup, Petit Pop’­ron Rouge devra apprendre à respi­rer encore, à vivre plus fort. A partir de 3 ans

.

Salle des fêtes Blagny 08110 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 90 98 contact@portesduluxembourg.fr

English :

Devoured by the wolf, Little Red Riding Hood should remain trapped in her entrails forever. But Little Red Riding Hood doesn’t want to leave it at that. In a multi-scale pop-up, two puppeteers bring the unfolding shapes to life. The characters escape from their pages, transposing the story and turning it on its head in a contemporary rewriting. After meeting the wolf, Little Red Riding Hood must learn to breathe again, to live stronger. Ages 3 and up

German :

Vom Wolf gefressen, sollte Rotkäppchen für immer in seinen Eingeweiden stecken bleiben. Aber Rotkäppchen will es nicht dabei belassen. In einem Pop-up mit mehreren Maßstäben erwecken zwei Puppenspieler die Formen zum Leben, die sich aufklappen lassen. Die Figuren entfliehen ihren Seiten, übertragen die Geschichte und stellen sie in einer zeitgenössischen Neufassung auf den Kopf. Neben dem Eintauchen in ein einzigartiges grafisches Universum wirft das Stück die Frage auf, wie man « größer » wird. Nachdem er dem Wolf begegnet ist, muss Petit Pop?ron Rouge lernen, wieder zu atmen und stärker zu leben. Ab 3 Jahren

Italiano :

Divorata dal lupo, Cappuccetto Rosso dovrebbe rimanere intrappolata nelle sue viscere per sempre. Ma Cappuccetto Rosso non vuole lasciare le cose come stanno. In un pop-up a più scale, due burattinai danno vita alle forme in divenire. I personaggi escono dalle loro pagine, trasponendo la storia e ribaltandola in una riscrittura contemporanea. Dopo l’incontro con il lupo, Cappuccetto Rosso dovrà imparare a respirare di nuovo, a vivere più forte. Per bambini dai 3 anni in su

Espanol :

Devorada por el lobo, Caperucita Roja debe quedarse atrapada en sus entrañas para siempre. Pero Caperucita no quiere quedarse ahí. En un pop-up a varias escalas, dos titiriteros dan vida a las formas que se despliegan. Los personajes escapan de sus páginas, transponiendo la historia y dándole la vuelta en una reescritura contemporánea. Tras encontrarse con el lobo, Caperucita Roja tendrá que aprender a respirar de nuevo, a vivir con más fuerza. A partir de 3 años

L’événement Spectacle de Marionnettes « Petit Pop’ron Rouge », Cie Gingolph Gateau Blagny a été mis à jour le 2025-09-22 par Ardennes Tourisme