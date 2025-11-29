Spectacle de marionnettes « Pulcinella mon amour »

Samedi 29, Dimanche 30 novembre et dimanche 14 décembre, deux spectacles par jour 15h30 et 16h30

Nous avons le plaisir d’être accueillis au Théâtre de Marionnettes du Parc Georges Brassens pour une série de représentations exceptionnelles !

Plongez dans la magie d’un castelet napolitain, ce petit théâtre traditionnel où prennent vie les personnages hauts en couleur de la gaine italienne.

Sur scène, un duo complice : une marionnettiste et un musicien. Ensemble, ils font vibrer le public en mêlant récit, musique et improvisation. Leurs échanges malicieux et leur énergie communicative entraînent petits et grands dans une aventure pleine d’humour, de rythme et de poésie !

Un moment à partager en famille au cœur du parc !

SYNOPSIS

Pulcinella, malgré son irrésistible envie de dormir, décide de faire plaisir à sa fiancée en lui chantant une sérénade d’amour. Cependant, ce geste, apparemment anodin, le plonge dans une aventure folle où il se retrouve confronté à des situations aussi loufoques qu’imprévisibles.

Au cours de son périple, il croise d’abord une poule, puis un coq, dans un enchaînement de fantaisie et de péripéties. L’apogée de cette aventure survient lorsque Pulcinella, pris dans une diablerie orchestrée par le coq et le Diable lui-même, doit affronter l’épreuve la plus rocambolesque de sa vie : donner naissance à une ribambelle de petits Pulcinella à partir d’un œuf magique. Le spectacle est rythmé par une musique joyeuse et entraînante du sud d’Italie, qui insuffle une énergie unique à l’ensemble.

Spectacle de marionnettes à gaine issu de la tradition du sud d’Italie dès 3 à 110 ans

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 110 ans.

